Айза пожаловалась подписчикам на свою мягкосердечность, из-за которой ей вновь сделал больно Гуф.

Айза пожаловалась подписчикам на свою мягкосердечность, из-за которой ей вновь сделал больно Гуф.Созависимость – современное и более официальное название того, что ранее в народе называли "эмоциональные качели". Именно в таком виде психологической связи и призналась Айза, заговорив о своем бывшем муже Гуфе.Многие, наверное, оказались в курсе семейных перипетий в семье рэпера, особенно после скандала, который разразился в Таиланде. Тогда Алексей Долматов (Настоящее имя Гуфа – Прим. ред.) запер свою жену Юлию Королеву на вилле и отобрал у нее документы. Девушке чудом удалось улететь с Москву с крошечной дочкой, после чего супруги во всеуслышание объявили о разводе.Сразу после этого Айза начала жалеть, поддерживать бывшего мужа и говорить налево и направо о том, какой он замечательный отец. Зафиналила она свою радость шуткой про то, что теперь может вновь считаться "бабой Гуфа".Однако, как говорится, недолго музыка играла: ссора сошла на нет, а разводиться Гуф передумал. Теперь и вовсе стало известно о том, что Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой. Якобы он использовал ее в роли "жилетки и спасительницы", а придя в себя вновь пошел по проторенной дорожке и вернулся к Юлии Королевой."Если я буду вестись на его нытье и жалобы, можете закидать меня камнями!", – эмоционально заявила разгневанная Айза о прекращении общения с Гуфом.