Оборудование исправно и готово к эксплуатации.

Гостехнадзор разрешил запуск аттракционов во владимирских парках. Об этом сообщили в горадминистрации.Ежегодно все конструкции проходят техническое освидетельствование, проводятся динамические испытания, тесты на надёжность. Все городские аттракционы исправны и готовы к эксплуатации.Добавим, что сейчас в «Добросельском» продолжается монтаж нового развлекательного оборудования, которое устанавливает партнёр парка. После завершения процесса установки оно также пройдёт приёмку.