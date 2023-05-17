Теперь Президент Беларуси является обладателем владимирского тяжеловоза. Конь по кличке Гамбург – подарок со смыслом, отмечает Александр Авдеев, это великолепный образец отечественной

Теперь Президент Беларуси является обладателем владимирского тяжеловоза. Конь по кличке Гамбург – подарок со смыслом, отмечает Александр Авдеев, это великолепный образец отечественной селекции. Кадры «живого подарка» появились в телеграм-канале «Пул Первого». На видео можно заметить, что двухлетний жеребенок в Беларуси чувствует себя отлично и резвится на свежем воздухе. Кстати, владимирские тяжеловозы славится своей энергичностью и