Губернатор Александр Авдеев выделил средства на возрождение двух храмов во Владимирской...

Губернатор Александр Авдеев выделил средства на возрождение двух храмов во Владимирской области.Каждый третий памятник культурного наследия в регионе - это храм. И большинство из них в советское время пережили не лучшие времена, и сегодня требуют реставрации. В этом году губернатор Александр Авдеев выделил средства на консервацию двух храмов Владимирской области. Репортаж Анастасии Сахаровой.Лики святых постепенно исчезают. Недостает элементов у иконостаса с классическим фронтоном. В полу - провалы. Через разбитые окна проникает ветер. Остатки советского наследия - зернодробильная машина. В 50-е годы в стенах Введенской церкви было зернохранилище. Позже - стеклодувная мастерская.Светлана Сизова, староста села Мостцы Камешковского района:-Здесь были и стекло, и камни изначально. Мы это всё выносили, убирали.Внешне храм сохранил все элементы: колокольню, трапезную, купол и кресты - что редкость. И парадные ворота. Которые пусть и утратили былую красоту, но для жителей - как портал в прошлое.Лариса Кукушкина, жительница села Мостцы Камешковского района:- Ворота были замечательные: резные, на таких крючочках. И ходили туда-сюда. Мы маленькие приходили и катались на этих воротах. Нам так нравилось!Только благодаря неравнодушным людям, церковь продолжает жить. Раз в год, в праздник Казанской Божией Матери они приглашают батюшку, который проводит службу.Ольга Армякова, жительница села Мостцы Камешковского района:- Сейчас цветы появятся, мы сюда цветы приносим. У нас стоит много ваз здесь с цветами. Помню я свое детство.. И до сих пор.. Хочется, чтобы всё здесь возродилось.И теперь шанс на возрождение появился. Из областного бюджета на консервацию двух храмов региона выделено 12 миллионов рублей. Пока это только начало. В первую очередь нужно залатать крышу.Мария Волозина, начальник Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Будут установлены подпорки в подвальных помещениях и устранены эти провалы.Также будут приняты меры по закрытию оконно-дверных заполнений. И, соответственно, видно, что жителями проводятся субботники. Что он ими востребован и любим.Анастасия Сахарова:- А это Никольская церковь в селе Семёновское-Советское Суздальского района. Здесь уже внешний облик храма полностью не сохранился. Купол зияет пустотой, колокольня и вовсе утрачена. И восстанавливать ее пока не планируют , так как главное - сохранить то, что от храма еще осталось.Крыша в Никольской церкви - тоже "слабое звено". Своды намокают, проступает плесень. Разошлись металлические тяги, которые служили каркасом.Мария Волозина:- Трещины, которые в настоящее время существуют в этих арках. Безусловно, оставлять их в таком состоянии нельзя, это может способствовать обрушению.А вот четыре новых окна поставили совместными усилиями жителей и митрополии. Службы здесь тоже проводятся только в летние праздники.Протоиерей Георгий(Зотов), настоятель Спасо-Преображенского храма села Порецкое:- Боль в сердце в первую очередь. Потому что состояние храмов показывает состояние нашего русского народа. Когда-то эти храмы были полны народом. Со временем, Бог даст, и здесь возродится приходская жизнь. И село оживет.Введенскую и Никольскую церкви обещают восстановить уже в этом году. Храмы были подарком для жителей села. И сейчас лучшим подарком станет их возрождение.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. Вести-Владимир.