Владимирские власти намерены наладить сотрудничество с предприятиями союзного государства.

Александр Авдеев посетил в Беларуси несколько машиностроительных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельхозтехники в мире. В цехах трудится 16 тысяч человек.«Тракторостроение – исторически близкое нашему региону направление. К сожалению, былой масштаб утрачен, но есть потенциал для возрождения этого сегмента. Уже есть успешный опыт на базе КЭМЗ. Планируем его развивать», - подчеркнул он.Холдинг «Амкодор» - 22 завода и производство 6,5 тысяч наименований продукции. Строительные машины, сельхоз-, лесная и коммунальная техника и компоненты. Машины на 70 % состоят из собственных деталей.«Обсудили расширение сотрудничества. Они только за! Так, может быть увеличена линейка поставляемых машин для дорожного строительства», - уверен глава 33-го региона.«Белкоммунмаш» выпускает современный наземный городской транспорт, а также колёсную и рельсовую технику в режиме полного цикла.«Для Владимирской области модернизация подвижного пассажирского состава очень актуальна. Только в этом году нужно заменить не менее 100 автобусов и троллейбусов. Постараемся наладить с ними самое широкое сотрудничество», - отметил Александр Авдеев.Также во время визита владимирский губернатор посетил индустриальный парк «Великий камень». Он предоставляет компаниям доступ к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре, значительные налоговые преференции, а также особую систему обслуживания бизнеса.Ключевыми направлениями площадки являются машиностроение, электроника, биотехнологии, телекоммуникации, химическая промышленность. В парке работают 108 компаний, из них около 30 – имеют российский капитал. Здесь производится разнообразная продукция – от беспилотников до бытовой химии.В Минске владимирцы также ознакомились с Парком высоких технологий, его налоговым режимом, передовыми разработками резидентов. Его называют «Кремниевой долиной Восточной Европы». Это IT-кластер, который предлагает лучшие условия для открытия, ведения и развития бизнеса. За время существования Парка выросли сотни новых компаний. Более 78 тысяч сотрудников производят здесь почти 5% ВВП республики.«Это наглядный пример эффективной работы с инвесторами. Мы также идём по пути создания особых экономических зон и промышленных технопарков. Прицельно изучаем опыт партнёров и возможности его применения у нас», – резюмировал Александр Авдеев.