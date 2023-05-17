С учётом жары, которую обещают синопники, спасатели прогнозируют рост числа отдыхающих.

Летом 2023-го года во Владимирской области откроется 42 пляжа. Об этом рассказали в МЧС.В ведомстве провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили подготовку к предстоящему купальному сезону. С учётом жары, которую , спасатели прогнозируют рост числа отдыхающих. Вместе с тем возрастают риски трагедий на воде.Предварительно, в регионе планируется оборудовать 42 пляжа (годом ранее было 40). Кроме этого, нужно обезопасить «дикие» места для купания, провести профилактическую работу с населением, организовать патрулирование и пресекать факты нарушения требований поведения на реках и озёрах. Всем этим ведомство займётся в ближайшее время.