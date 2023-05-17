Какие суммы тратят владимирские родители на школьные выпускные? Свежим исследование поделился...

Какие суммы тратят владимирские родители на школьные выпускные?Свежим исследование поделился сервис SuperJob. Опрос проводился с 12 апреля по 15 мая текущего года среди родители выпускников 9 и 11 классов.И вот результат:Для организации выпускного у девятиклассников, родители собирают в среднем по 10 500 рублей с ученика.Если в Москве или в Санкт-Петербурге сдают по 12 500 и 11 000 рублей соответственно, то во Владимире сумма чуть скромнее – 9 500 рублей.А вот выпускные балы по окончании 11 класса обходятся родителям дороже:Средняя по России сумма сбора — 16 500 рублей, в Москве — 19 000 рублей, а во Владимире – 15 000 рублей.Одежда для девятиклассника во Владимире (судя по опросу) обойдётся (в среднем) в 11 000 рублей, одиннадцатиклассника — 12 000 рублей.Родители девочек ответили, что выпускной наряд обошёлся им в 10 000 рублей в 9 классе и 11 500 рублей в 11 классе.Уточняется, что опрос проводился среди родителей города Владимира.Фото: pxfuel.com