Линейку комбинированных пакетных тарифов, объединяющих интернет, мобильную связь и видеосервис Wink, с момента начала продаж в сентябре 2019 года, выбрали почти 20 тысяч жителей Владимирской и

Линейку комбинированных пакетных тарифов, объединяющих интернет, мобильную связь и видеосервис Wink, с момента начала продаж в сентябре 2019 года, выбрали почти 20 тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей. Только за четыре месяца текущего года комбо-абонентами стали почти две тысячи пользователей. Наиболее востребованным оказался тариф «Технологии выгоды»: его подключают порядка 200 человек ежемесячно. Павел Шатохин, директор