Только за четыре месяца текущего года комбо-абонентами стали почти две тысячи пользователей.

Линейку комбинированных пакетных тарифов, объединяющих интернет, мобильную связь и видеосервис Wink, с момента начала продаж в сентябре 2019 года, выбрали почти 20 тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей. Только за четыре месяца текущего года комбо-абонентами стали почти две тысячи пользователей. Наиболее востребованным оказался тариф «Технологии выгоды»: его подключают порядка 200 человек ежемесячно.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Пакетные предложения "Ростелекома" дают возможность значительно экономить на услугах связи. Выгода порой достигает 40 %. Кроме того, оплата фиксированной суммы сразу за весь пакет избавляет от необходимости контролировать отдельные расходы на интернет, телефон и ТВ. А если абонента что-то не устраивает, он может самостоятельно изменить параметры или набор услуг в личном кабинете. Например, можно увеличить количество минут исходящих звонков для мобильной связи или пакет ТВ-каналов».Надежда Осипова, абонент «Ростелекома» из Владимира:«Наша семья давно пользуется услугами "Ростелекома”. Начали с проводного телефона, а сегодня у нас подключен целый пакет сервисов: телевидение, мобильная связь, интернет. Все домочадцы довольны, ведь наш тариф позволяет свободно общаться по телефону, учиться и работать онлайн, а также смотреть интересные фильмы и передачи на разных устройствах. Удобно, что управлять всеми услугами и оплачивать счета можно прямо в личном кабинете провайдера, причем одним пакетом».«Ростелеком» предлагает подобрать наиболее оптимальный вариант комбо-тарифа. Так, линейка тарифов «Технологии выгоды» включает в себя домашний безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/с, 190 ТВ-каналов, 25 000 фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink и мобильную связь с использованием до пяти сим-карт и безлимитным мобильным интернетом. Звонки внутри одной группы, а также звонки на мобильные и городские номера «Ростелекома» бесплатные.Подробнее ознакомиться с тарифными планами можно на компании и по телефону горячей линии 8 800 100 0 800.Реклама.