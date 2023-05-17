Когда все экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника будут работать бесплатно? Это...

Когда все экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника будут работать бесплатно?Это произойдёт 18 мая — в Международный день музеев. Настоящий подарок для любителей истории и культуры!Владимиро-суздальский музей-заповедник на 1 день вводит бесплатный вход во все свои музеи и экспозиции.Напомним, что в ВСМЗ входят: «Палаты», Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота, Исторический музей, экспозиция «Старый Владимир», Музей хрусталя во Владимире и Гусь-Хрустальном, Дом-музей Столетовых, Музей природы.А также - Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Церковь Рождества Богородицы в Боголюбском монастыре и усадьба Муромцево.Кстати, в субботу (20 мая) во Владимире пройдёт и «Ночь музеев». Все желающие смогут свободно посетить (правда, лишь в вечернее время) многие музейные площадки, а также принять участие в интересных культурных мероприятиях.Фото: официальный сайт Владимиро-Суздальского музея-заповедника