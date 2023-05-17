Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США нормального человека.

Американский бизнесмен Илон Маск в интервью телеканалу CNBC заявил, что хотел бы видеть на посту президента США нормального человека."Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек. <...> Президент — главный "гендиректор" страны <...> Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки", — сказал миллиардер.Как уточнил Маск, он не считает, что выборы 2020 года были "украдены".Экс-президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасовки результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Джо Байдена завершились ничем.