Горожанам предложили заполнить анкету на семи страницах.

Мэрия Владимира запустила опрос о реформировании работы общественного транспорта. Горожанам предложили заполнить анкету на семи страницах.Респондент должен указать возраст, место работы и жительства, сообщить о маршрутах, которыми он пользуется и выбрать предложения по улучшению работы отрасли.Среди них: увеличение скорости движения автобусов и троллейбусов, модернизация остановок, улучшение информационного обеспечения, появление новых маршрутов, повышение комфорта транспорта, изменение действующих маршрутов, сокращение времени ожидания, установка Wi-Fi. Также можно предложить свой вариант.Есть ряд вопросов о передвижении детей по городу.Пройти опрос можно по .