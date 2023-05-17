Учащиеся набрали 598 баллов, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Учащиеся набрали 598 баллов, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Накануне были опубликованы результаты международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS. Работу провела Международная ассоциация по оценке учебных достижений.Столичные школьники набрали 598 баллов и сохранили мировое лидерство."Москва оказалась единственным участником исследования, где все 100% учащихся преодолели минимальный порог 400 баллов", – Собянин.Мэр уточнил, что 35% четвероклассников Москвы набрали 625 и более баллов, показав высший уровень понимания текста. Это в пять раз больше среднего значения в мире.Мэр Москвы поздравил школьников с выдающимся результатом.В системе образования столицы обучаются 1,6 миллиона детей. За последние годы построено 156 школьных зданий.