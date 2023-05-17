Социологи говорят, что домашние животные есть у 68% россиян. Если ориентироваться на последнюю перепись населения, то получается, что в стране как минимум 40,3 млн питомцев. Кошки же живут в 54% российских семей. В том числе, и у Елены Этуш.

Социологи говорят, что домашние животные есть у 68% россиян. Если ориентироваться на последнюю перепись населения, то получается, что в стране как минимум 40,3 млн питомцев.Кошки же живут в 54% российских семей. В том числе, и у Елены Этуш.Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...Вдовий быт сегодня скрашивают домашние животные. "Кошки на любой вкус и цвет не переведутся у меня никогда, – заверила Елена Этуш. – Некоторые кошки даже подаются на стол". Это, сделанное с юмором, замечание на странице в социальной сети вдова сопроводила кадром пушистого мурлыки. Тот под весенним солнышком нежится на столе, установленным на загородном участке в подмосковной Долгинихе, что в Дмитровском районе.Теперь же вдову очень заботит судьба ежа, который тоже приходит и радует ее на даче теплыми весенними вечерами. "А еж уже проснулся, как думаете? Я беспокоюсь", – обратилась сердобольная Этуш к друзьям.С важным вопросом вдовы "Дни.ру" обратились к родентологу – специалисту по ежам. И он успокоил встревоженную Елену Евгеньевну. "Для того, чтобы еж проснулся, требуется, чтобы растаял снег и его убежище прогрелось, – сообщил специалист. – Обычно это происходит уже в начале апреля. А в московском регионе ежи просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 10–12 градусов. Ежик вначале начинает беспокойно ворочаться, потом фыркать и кашлять, затем разгребает свое укрытие и выходит на весеннее солнышко. За время спячки эти животные сильно худеют, поэтому сразу после пробуждения зверьки начинают искать еду". Но что-то вкусное они всегда могут найти у Елены Этуш.