На трассе М-7 во Владимирской области в ДТП погибли двое. 16 мая в районе 19:20 на 275-м километре...

На трассе М-7 во Владимирской области в ДТП погибли двое.16 мая в районе 19:20 на 275-м километре М-7 в Вязниковском районе около деревни Симонцево произошла смертельная авария.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 47-летний водитель легковой "Лады", двигаясь по правой полосе дороги, допустил наезд на стоявший грузовик "ДАФ", которым управлял 50-летний водитель. Отечественная легковушка влетела под фуру. В результате ДТП водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 40-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.Фото: Вязники наш город