На трассе М-7 во Владимирской области в ДТП погибли двое.
16 мая в районе 19:20 на 275-м километре...
На трассе М-7 во Владимирской области в ДТП погибли двое.
16 мая в районе 19:20 на 275-м километре М-7 в Вязниковском районе около деревни Симонцево произошла смертельная авария.
По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 47-летний водитель легковой "Лады", двигаясь по правой полосе дороги, допустил наезд на стоявший грузовик "ДАФ", которым управлял 50-летний водитель. Отечественная легковушка влетела под фуру. В результате ДТП водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 40-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото: Вязники наш город