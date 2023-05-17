На заседании комиссии по ЧС Владимирской области обсудили ситуацию борьбы с пожарами. Больше всего...

На заседании комиссии по ЧС Владимирской области обсудили ситуацию борьбы с пожарами.Больше всего палов травы зафиксировано во Владимире и Суздальском районе. С начала действия пожароопасного режима надзорные органы составили 97 протоколов об административных правонарушениях. Борьбу с пожарами обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.На повестке – вопросы предотвращения рисков и обеспечения безопасности летом, которое, кстати, как обещают синоптики, будет жарким. Идет подготовка и к купальному сезону. Обсуждается вопрос об увеличении числа оборудованных пляжей. Для начала, до 42-х. В прошлом году официально можно было купаться в сорока местах.Комиссия обсудила и подготовку к летней оздоровительной кампании. В регионе готовятся к открытию 389 лагерей, из них 355 - дневного пребывания.