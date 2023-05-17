По версии следствия, 19-летний обвиняемый приобретал наркотики для последующего сбыта. Мефедрон массой более пятисот граммов костромич забрал в лесу и отправился за следующей партией.

По версии следствия, 19-летний обвиняемый приобретал наркотики для последующего сбыта. Мефедрон массой более пятисот граммов костромич забрал в лесу и отправился за следующей партией. Однако злоумышленника задержали полицейские. Они осмотрели его автомобиль и обнаружили наркотики. По информации в телефоне фигуранта стражи порядка установили, где находился второй тайник. Всего полицейские изъяли более килограмма мефедрона. Прокуратура направила