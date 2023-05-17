Исследователям удалось запечатлеть, как обитатели океана избавляются от омертвевшей кожи.

Исследователям удалось запечатлеть, как обитатели океана избавляются от омертвевшей кожи.То, что горбатые киты отшелушивают кожу с помощью песка, давно не секрет. Ученые не раз замечали, как животные катаются на морском дне, чтобы избавиться от мешающихся частиц кожи, ракушек иэктопаразитов. Впервые эти необычные действия попали на видео.Интересные кадры были сняты в акватории залива Голд-Кост в юго-восточной части австралийского Квинсленда. Благодаря камерам на присосках мы можем увидеть "спа-процедуры" горбатых китов. По мнению исследователей, для этой цели киты специально подыскивают подходящее место во время путешествия на юг.