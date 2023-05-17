Ночь музеев Владимирской области: 20 мая в Александровской слободе пройдет сразу несколько...

Ночь музеев Владимирской области: 20 мая в "Александровской слободе" пройдет сразу несколько мероприятий.Приближается ночь музеев. Двадцатого мая на площадке музея-заповедника Александровская Слобода пройдет несколько мероприятий.На "Государственном дворе" состоится торжественная передача памятной 25-рублевой серебряной монеты, выпущенной Банком России. На ней рельефные изображения Герба страны, царского ансамбля и логотипа музея-заповедника. На территории кремля весь вечер будут проходить мастер-классы по колокольному перезвону. Персоной вечера станет исследователь, просветитель и коллекционер Федор Шидловский. Он расскажет о косторезном искусстве России.Фёдор Шидловский, коллекционер:- Мы решили, что это будет пасхальное яйцо с барельефом самого Сергия Радонежского. Но изюминка вот этой работы заключается не только в чрезвычайно тончайшей косторезной работе, но и то, что здесь у нас вершина деятельности самого Сергия Радонежского была-создание великого храма, Троице-Сергиевой Лавры. И вот здесь, внутри находится сама Лавра.Так же в программе занятия по гончарному искусству и каллиграфии, ретро-велосипед, карвинг, крестьянский тир, ретро-фотоателье и лотерея, в которой не будет проигравши.