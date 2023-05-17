Новый поход по Каспийскому морю с Юлией Бирюковой из Владимира завершился досрочно. Поход самого...

Новый поход по Каспийскому морю с Юлией Бирюковой из Владимира завершился досрочно.Поход самого большого драккара России по маршруту Астрахань - Дербент о котором уже мы рассказывали, завершился досрочно. Власти региона не дали современным викингам выйти в открытое море по причине несоответствия района плавания заявленному в судовом билете.Двое суток реконструкторы, среди них руководитель владимирского клуба "Рарог" Юлия Бирюкова, ждали на берегу. А теперь вынуждены будут отправиться обратно в Астрахань. Как заявил руководитель экспедиции, Павел Семенов, если бы ГИМС Астраханской области существовал в десятом веке, Вещему Олегу пришлось бы отказаться от похода на Константинополь, а норманны не смогли бы захватить Англию.Напомню, водный поход "Из варяг в персы" получил президентский грант, но это викингам не помогло.