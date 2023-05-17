Под инициативой подписались уже 1273 владимирца.

Более 1200 жителей Веризино требуют построить двухуровневую развязку. ПредложениеПод инициативой подписались уже 1273 владимирца. Они просят дорожников решить вопрос с пробками на выезде из микрорайона.«На выезде из Веризино постоянно загружен светофор, особенно в часы пик. Этот перекрёсток - единственный выезд в город для жителей Веризино, Сущёво, Полянки, Боголюбки и Содышки. Наши районы активно развиваются. Уже в ближайшее время только в Веризино будет жить 15 тысяч человек. С такой нагрузкой развилка не справится. Необходимо срочно начать возведение двухуровневой развязки», - уверены горожане.Теперь проработкой идеи займутся эксперты из дорожной отрасли.