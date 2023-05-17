Анжелика Варум выглядит так свежо, что ей не за что не дашь 53 года.

Анжелика Варум выглядит так свежо, что ей не за что не дашь 53 года.Анжелика Варум не часто радует своих поклонников семейными фотографиями. А уж когда речь заходит о совместных фотографиях их с Леонидом Агутиным дочери Елизаветы...Скорее всего, редкие совместные съемки вызваны исключительно тем, что Елизавета проживает в Америке, а ее родители большую часть времени находятся в России. Тем не менее, большое расстояние между членами семьи никак не мешает им проявлять теплые чувства друг к другу.Шансом продемонстрировать это стал День матери, который отмечают в середине мая в части стран мира. В честь него Елизавета Варум поделилась милым снимком со своей матерью Анжеликой. Златокурые красотки обнимаются на ночной набережной, а дочь счастлива так сильно, что даже закрыла глаза."Поздравляю маму, которая боролась за меня всю мою жизнь", – подписала совместный снимок Елизавета.Примечательно то, что перед объективом фотографа Анжелика Варум предстала совершенно без макияжа и с чуть растрепанными волосами. И это так сильно изменило ее внешность, что помолодевшую Варум некоторые даже приняли за подругу собственной дочери."Пересматриваю"Песня года" 1997 и убеждаюсь, чтовы действительно королева и годы вас не берут", – написала восторженная поклонница под одной из последних публикаций Анжелики Варум.