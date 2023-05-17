Предполагаемого убийцу Владлена Татарского, жившего во Владимирской области, объявили в...

Предполагаемого убийцу Владлена Татарского, жившего во Владимирской области, объявили в розыск.МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, который является соучастником убийства военного журналиста Владлена Татарского.Напомним, что организатор убийства военкора жил во Владимире. После теракта Юрию Денисову удалось выехать в Турцию. Хотя его семья — жена и ребёнок находились в Литве. По версии следствия, это именно он отправил статуэтку с бомбой, которой был убит Татарский, Дарье Треповой."Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения – город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ", – сообщается на сайте МВД России.Фото: МВД России