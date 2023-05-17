Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа — защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.Священную память о воинах Великой Отечественной хранят и восстанавливают их имена добровольцы владимирского поискового объединения «Часовые памяти».Долгой оказалась дорога к дому у многих солдат и офицеров Великой Отечественной. Не успели дойти они до Великой Победы. Но сделали всё, чтобы она была. Не постояли за ценой, отдали за неё свои жизни. Только не выбиты ещё их имена на мемориальных плитах и не гремят над ними салюты. Потому отправляются в экспедиции на места боёв неравнодушные люди — поисковики. Ищут непогребённые останки воинов, чтобы достойно предать их земле.Есть представители большого поискового сообщества и во Владимирской области. Проекты «Дорогами памяти» поискового объединения «Часовые памяти» получили поддержку Фонда президентских грантов. Только с 2000 по 2022 гг. Здесь провели 24 экспедиции, в которых участвовало 300 человек. Прошли они в Смоленской, Тверской, Московской и родной Владимирской областях, а также в Крыму и других регионах.Останки 250 солдат и офицеров вывезли с бывших полей сражений владимирские поисковики, подавляющее большинство из которых — молодые люди. И это очень важно, как важны историческая память и любое противодействие фальсификации героической истории нашей страны.Результаты опроса, проведённого в 2020 г. в 10 регионах России, показали, что 36% молодых людей интересуются событиями Великой Отечественной войны, а 52% — лишь отчасти. Знаковая для страны тема неинтересна 10% опрошенных, к ним добавляются и те, кто затруднился с ответом. Конечно, прошло немало лет, но это нисколько не умаляет подвиг наших дедов и прадедов. Потому сотрудники и добровольцы организации создали в школе № 21 Владимира музей, где выставили находки поискового отряда.А на встречи с ребятами из других школ и студентами молодые поисковики ездят со своей передвижной экспозицией. Рассказывают и показывают ровесникам эпизоды своей работы: как находят останки воинов, собирают в архивах сведения о том, какие военные части участвовали в боях на этом месте, устанавливают имена и фамилии, звания. Захоранивают останки павших бойцов с воинскими почестями, на могилах устанавливают памятные знаки, издают книги памяти.Вячеслав Казаков, председатель поискового объединения «Часовые памяти»:«Я занимаюсь поиском с 2002 г. И начал с изучения истории своей собственной семьи. Знаю, что мой прадед пропал без вести под Ельней, и каждого безымянного бойца, которого я нахожу в Смоленской обл., я считаю своим близким человеком. Стараюсь до ребят донести, что это не просто безымянные останки, а что был человек, у которого была своя семья, дети. Для меня поиск — это прежде всего память.»«Главное, что отличает этот проект — эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются — таким образом добра в мире становится больше», — считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: