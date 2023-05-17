Они хотят вернуть ребёнку имя Расул.

Семья Джураевых из Александровского района решила переименовать сына, которому дали имя Путин. Об этом рассказала заведующая местным ЗАГСом Екатерина Белоус.Джураевы приехали в Россию из Таджикистана. В 2014 году пара переехала во Владимирскую область. Незадолго до этого у них родился мальчик, которого назвали Расулом. Однако их дедушка настоял, чтобы сына назвали в честь Президента РФ.«Родители обратились к нам повторно. Пока мы их проконсультировали. Они хотят вернуть ребёнку имя Расул», - пояснили в ЗАГСе.Добавим, что в 2017 году в семье родился ещё один мальчик, который носит имя Шойгу. О его переименовании речь пока не идёт.