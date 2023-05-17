Сколько человек поддержали Анзора Саралидзе по итогам голосования во Владимирском государственном...

Сколько человек поддержали Анзора Саралидзе по итогам голосования во Владимирском государственном университете?Ректором Владимирского госуниверситета переизбран Анзор Саралидзе. Это итог конференции работников и студентов опорного ВУЗа. Слово-Александру Сыпченко- Предлагается расширить траекторию образовательных услуг, предоставляемых университетом в сфере довузовской подготовки.155 делегатов конференции конференции работников и студентов ВлГУ изучают презентацию директора Института машиностроения Алексея Ёлкина. Помимо него в борьбе за кресло рулевого опорного ВУЗа участвуют исполняющий обязанности ректора ВлГУ Анзор Саралидзе и проректор по социальной политике Лев Логинов. Каждый из кандидатов представил свое виденье развития вуза на ближайшие 5 лет.Лев Логинов, проректор ВлГУ по социальной политике:- Это инновационное построение образовательных процессов, обеспечивающих высокое качество подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов.По итогам тайного голосования 146 кандидатов поддержали Анзора Саралидзе. До этого он избирался на должность ректора в 13-м и 18-м годах. Вскоре на базе Педагогического института ВлГУ будет создан подготовительный лицей для одарённых школьников. Помимо этого появится Дом молодых учёных. Директор пединститута Марина Артамонова уверена, благодаря программе Анзора Саралидзе, развитие ВУЗа продолжится.Марина Артамонова, директор Педагогического института ВлГУ:- Это действительно попытка вывести университет на новый образовательный уровень, это повышение нашего научного потенциала, это особое внимание к одаренной молодежи, ко всем тем кто может приходить в университет.В мае этого года Минобрнауки утвердило программу развития Владимирского госуниверситета до 2030 года. На ближайшую пятилетку, по словам избранного ректора, приоритет- развитие технологий, инфраструктуры, повышение престижа и узнаваемости вуза в России.Анзор Саралидзе, избранный ректор ВлГУ:- Это образование, это воспитание, это научная деятельность, развитие общественных проектов, добровольческое движение, все вот это заложено в этой пирамиде и в большом коллективе будет реализоваться благодаря той поддержке, которую я получил именно сегодня.Анзор Саралидзе уверен: выполнить все задачи ему позволит поддержка научного коллектива и студентов. Кстати, в самое ближайшее время ректор ВлГУ встретится с теми, кто силу разных причин не справляется с учебным процессом.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"