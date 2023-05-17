Смотрите Вести в 9 утра: новая жизнь двух храмов во Владимирской области.
- После дождя скорая...
Смотрите "Вести" в 9 утра: новая жизнь двух храмов во Владимирской области.
- После дождя скорая не пройдет - только трактор. Жители деревень Судогодского района жалуются на дороги. Есть ли решение?
- Всегда готовы к погружению. 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело. В чем особенность экстремальной профессии?
- Новая жизнь двух храмов. Введенская церковь в Камешковском районе и Никольская в Суздальском будут возрождены до конца года. Какие работы в планах?