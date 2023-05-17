Смотрите выпуск Вести в 14.30: итоги минской встречи Александра Лукашенко и Александра Авдеева. ...

Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: итоги минской встречи Александра Лукашенко и Александра Авдеева.- Товарооборот должен увеличиться. За счет каких позиций? Итоги минской встречи Александра Лукашенко и Александра Авдеева.- Всегда готовы к погружению. 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело. В чем особенность экстремальной профессии?- Новая жизнь двух храмов. Введенская церковь в Камешковском районе и Никольская в Суздальском будут возрождены до конца года. Какие работы в планах?