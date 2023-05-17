Смотрите выпуск Вести в 14.30: итоги минской встречи Александра Лукашенко и Александра Авдеева.
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Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: итоги минской встречи Александра Лукашенко и Александра Авдеева.
- Товарооборот должен увеличиться. За счет каких позиций? Итоги минской встречи Александра Лукашенко и Александра Авдеева.
- Всегда готовы к погружению. 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело. В чем особенность экстремальной профессии?
- Новая жизнь двух храмов. Введенская церковь в Камешковском районе и Никольская в Суздальском будут возрождены до конца года. Какие работы в планах?