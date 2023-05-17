Виктория Боня накануне появилась на открытии кинофестиваля в Каннах.

Виктория Боня накануне появилась на открытии кинофестиваля в Каннах.Как бы ни ругали телеведущую за пристрастие к сомнительным ретритам и прочим альтернативным методам самопознания, но только она может похвастаться регулярными выходами на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Кусаем локоточки!Вот и в этом году Виктория Боня умудрилась прорваться. Причем, по словам звезды, она чуть не пропустила важное мероприятие, потому что проспала. Но, к счастью, в итоге все успела и на красную дорожку все-таки вышла.Виктория Боня появилась под прицелом фотокамер в экстравагантном платье от бейрутского бренда. Правда, не все оценили яркий образ дивы в перьях и стразах. В беседе с "Дни.ру" стилист Виктория Хандус назвала ошибки, которые допустила Боня при выборе наряда."К самому платью претензий нет. Эффектное, красивое и вполне подходит характеру и внешности Виктории Бони. Кажется, будто на это зеленое платье ее вдохновили кактусы, с которыми она так любит проводить всевозможные обряды", – отметила стилист.Правда, Виктория Хандус считает, что на фоне других знаменитостей экс-участница "Дома-2" выглядела нелепо."Голливудские звезды предпочли королевский стиль – под стать фильму "Фаворитка" об отношениях Людовика XV с Жанной Дюбарри, премьера которого как раз пройдет на Каннском фестивале. Мы увидели актеров и актрис в царственных сдержанных образах, и Вика Боня рядом с ними в своем костюме попугайчика кажется просто смешной", – резюмировала стилист.