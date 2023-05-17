Жителей населенных пунктов в Суздальском районе возмутил ответ дорожников по ремонту Р-132. Речь о дороге на Суздаль. После официального ответа Упрдора нашему каналу люди обратились в

Жителей населенных пунктов в Суздальском районе возмутил ответ дорожников по ремонту Р-132. Речь о дороге на Суздаль. После официального ответа Упрдора нашему каналу люди обратились в Росавтодор и к Министру транспорта и развития дорожного хозяйства области, а также в федеральный Минтранс. Как говорят местные жители, подготовительные работы к реконструкции федеральной трассы на участке Владимир-Суздаль уже