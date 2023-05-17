В Александрове преступная группа изготавливала и продавала огнестрельное оружие. Стало известно,...

В Александрове преступная группа изготавливала и продавала огнестрельное оружие.Стало известно, что УФСБ России во взаимодействии с УМВД по Владимирской области («при силовом обеспечении Росгвардии») пресекли деятельность пяти жителей города Александрова. Они изготавливали и продавали огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы.Ещё в марте текущего года правоохранительными органами - дома у фигурантов были обнаружены: 2 автомата АК-103, 2 пистолета-пулемета «PM-63 PAK», 30 пистолетов и револьверов («Вальтер», «Глок», «Автоматический пистолет Стечкина» и др.), а также винтовка «Мосина» и 2 карабина «Сайга-9», обрез охотничьего ружья «ИЖ-58» и пр.В марте 2023 года СУ СК России по Владимирской области в отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела по шести эпизодам.Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другим - в виде подписки о невыезде.Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области: «В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности участников указанной преступной группы».Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области