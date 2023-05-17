Группировка незаконно занималась производством и сбытом оружия.

В Александрове задержаны пять подпольных оружейников. Об этом сообщили в УФСБ.Группировка незаконно занималась производством и сбытом оружия. Трое членов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.Дома у фигурантов изъято два автомата АК-103, два пистолета-пулемёта «PM-63 PAK», 30 пистолетов и револьверов, среди которых «Вальтер», «Глок», «Стечкина», «ТТ», «ПМ», Наган. Добычей чекистов также стали винтовка Мосина, два карабина «Сайга-9», обрез «ИЖ-58», граната «Ф-1» и шесть тысяч патронов разного калибра, а также 200 граммов пороха.Правоохранители проводят следственные действия.