В Александрове накрыли преступную группировку, которая занималась сборкой и сбытом оружия. В ней состояло пять местных жителей, сообщили в УФСБ. В результате оперативно-розыскных

В Александрове накрыли преступную группировку, которая занималась сборкой и сбытом оружия. В ней состояло пять местных жителей, сообщили в УФСБ. В результате оперативно-розыскных мероприятий в местах жительства фигурантов обнаружили 2 автомата, 2 пистолета-пулемета, 30 пистолетов и револьверов, винтовку, карабины, гранату, а также порох и почти 6 тысяч патронов. В отношении граждан возбуждены уголовные дела. В