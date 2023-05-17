В День водолаза владимирские спасатели провели мастер-класс на реке Содышка. Ровно 27 лет назад в...

В День водолаза владимирские спасатели провели мастер-класс на реке Содышка.Ровно 27 лет назад в структуре МЧС появилось водолазное дело. Накануне праздничной даты владимирские водолазы провели тренировку на Содышке. "Погрузился" в профессию и наш корреспондент Максим Калашников.Водолазное снаряжение - это не только маска и баллон с воздухом. Гидрокостюм, на пояс, в нагрудные и набедренные карманы специальные грузы, весом до 25 килограммов, компас, глубиномер. Масса всей экипировки может достигать 80-ти килограммов. Надеть без посторонней помощи - сложно. Но это только полдела. Нужно обязательно проверить работу всех узлов. И только после - погружаться.- Ну что, погнали.По сценарию водолазы ищут утопленника. Видимость в реках и озёрах Владимирской области практически нулевая. Работать приходится буквально на ощупь.- Нашёл вероятного утонувшего. - Принято, осуществляй подъём. - Принял, выхожу.Профессиональный водолаз должен быть физически вынослив, стрессоустойчив и уметь в критической ситуации моментально принять решение. Паника спасателю чужда, считает Пётр Кравцов. В профессии он больше восьми лет.Пётр Кравцов, водолаз ГУ МЧС России по Владимирской области:- Сложность заключается в эмоциональном плане. Когда ищешь детей. Физически - ну, наверное, зимой погружаться под лёд на течение.Водолазные подразделения МЧС эвакуируют людей, терпящих бедствие на воде, ищут погибших. Как на открытых водоёмах, так и в пещерах и затопленных шахтах. Работа экстремальная и непредсказуемая. На выполнение задания водолаз никогда не выходит в одиночку.Владимир Староверкин, начальник водолазной службы ГУ МЧС России по Владимирской области:- Минимальный состав бригады - три человека. Это обязательно должен быть руководитель спуска, плюс страхующий водолаз и рабочий водолаз.Сами спасатели говорят - их будни лишены романтики. Экипировка водолаза- гидрокостюм сухого типа, специально для работы в холодной воде. В нём нельзя промокнуть или замерзнуть.Максим Калашников:- По внутренним ощущениям в этом комбинезоне находишься, как будто какой-то предмет в вакуумном пакете. Он полностью облегает тело, воздуха там нет.За спину - баллон с воздухом и краткий инструктаж. Входить в воду спиной вперёд и постоянно быть на связи. Рации связаны кабель-каналом, действия корректирует страхующий водолаз.- Видимость?- Видимость нулевая, не вижу ничего дальше своих вытянутых рук.Одного баллона хватает на час под водой. Чтобы ощутить всю тяжесть работы водолазов, достаточно и десяти минут.Максим Калашников:- В воде вес костюма вообще не ощущается. Но когда выходишь на сушу, все вот эти килограммы, которые сейчас на тебе, дают о себе знать и идти уже тяжело, особенно по илистому дну.Сами водолазы свою профессию героической не считают, но тем не менее ей очень гордятся.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.