В деревне Толстиково Владимирской области произошёл серьёзный пожар Общая площадь возгорания...

В деревне Толстиково Владимирской области произошёл серьёзный пожарОбщая площадь возгорания составила 300 кв. м., сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Пожар произошёл вечером 16 мая (в 19:13) в Меленковском районе. Загорелся частный дом на улице Центральной.Очевидцы рассказывают, что была угроза распространения пламени на соседние строения, но пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место.На момент приезда специалистов, как сообщает региональная пресс-служба МЧС, наблюдалось открытое горение кровли по всей площади и (частично) внутри самого дома.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек. В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину вечернего пожара в деревне Толстиково.Уточняется, что информации о погибших и пострадавших нет.Напоминаем, что в случае пожара следует звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области