В ДТП на Садовой площади в городе Владимире пострадала 38-летняя мотоциклистка. Стали известны...

В ДТП на Садовой площади в городе Владимире пострадала 38-летняя мотоциклистка.Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне (16 мая) в областном центре.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в утреннее время (11:50) 41-летний водитель автомобиля «Skoda», двигаясь со стороны Студеной горы, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Kawasaki». Им управляла 38-летняя женщина.Оперативно прибывшая на место ДТП «скорая помощь» увезла пострадавшую в больницу.В сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» один из очевидцев прокомментировал аварию следующим образом: «Ехал за «шкодой», мотоциклист шёл на зелёный в спокойном темпе. Видимо попал в «мертвую зону» стойки..»Известно, что водитель легкового автомобиля травм не получил.По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка. Все обстоятельства ДТП уточняются.Фото: сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир»