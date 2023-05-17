В ДТП на Садовой площади в городе Владимире пострадала 38-летняя мотоциклистка.
Стали известны...
В ДТП на Садовой площади в городе Владимире пострадала 38-летняя мотоциклистка.
Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне (16 мая) в областном центре.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в утреннее время (11:50) 41-летний водитель автомобиля «Skoda», двигаясь со стороны Студеной горы, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Kawasaki». Им управляла 38-летняя женщина.
Оперативно прибывшая на место ДТП «скорая помощь» увезла пострадавшую в больницу.
В сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» один из очевидцев прокомментировал аварию следующим образом: «Ехал за «шкодой», мотоциклист шёл на зелёный в спокойном темпе. Видимо попал в «мертвую зону» стойки..»
Известно, что водитель легкового автомобиля травм не получил.
По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка. Все обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир»