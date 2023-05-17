В Гусь-Хрустальном судили мужчину, который нанес вред здоровью полицейского. Как сообщили в следственном комитете, инцидент произошел летом прошлого года. 60-летний мужчина катался на

В Гусь-Хрустальном судили мужчину, который нанес вред здоровью полицейского. Как сообщили в следственном комитете, инцидент произошел летом прошлого года. 60-летний мужчина катался на квадроцикле пьяный и испугался, что сотрудники ППС привлекут его за это к ответственности. Избежать административного дела мужчина решил рискованным способом – он наехал на полицейского. Подсудимый попытался задавить и второго сотрудника патрульной