Следующие 3,5 года жизни он проведёт в колонии.

Житель Гусь-Хрустального получил 3,5 года тюрьмы за сбитого полицейского. Авария произошла летом 2022 года.Пьяный 60-летний мужчина катался на квадроцикле, когда его заметили сотрудники ППС. Пытаясь скрыться от них, он наехал на одного из них. Далее мужчина попытался задавить напарника, но не смог.Полицейский зафиксировал полученные телесные повреждения. На злоумышленника завели уголовное дело. Следующие 3 года и 7 месяцев он проведёт в колонии общего режима.