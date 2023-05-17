16 мая возле перекрестка у села Патакино столкнулись две машины – Ока и Форд, сообщают специалисты РОССОЮЗСПАСА. В результате Ока перевернулась на бок. Первым делом, спасатели оцепили

16 мая возле перекрестка у села Патакино столкнулись две машины – Ока и Форд, сообщают специалисты РОССОЮЗСПАСА. В результате Ока перевернулась на бок. Первым делом, спасатели оцепили место происшествия и отключили аккумуляторы в авто, чтобы ничего не загорелось. Потом они помогли людям выбраться из машин. Пассажира Форда пришлось транспортировать в машину скорой помощи – он