Четырехэтажное здание передали территориальному центру социального обслуживания Бескудниково.

Четырехэтажное здание передали территориальному центру социального обслуживания "Бескудниково".В здании площадью 4,3 тысячи квадратных метров в Керамическом проезде откроется центр московского долголетия, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.По его словам, здание адаптировали для маломобильных граждан. Центр московского долголетия займет два этажа."Кроме того, здесь предполагается открыть службы психологической и бесплатной юридической помощи", – уточнил министр столичного правительства.Здание построили в 2023 году за счет бюджета Москвы. Жители столицы старшего возраста будут бесплатно посещать интеллектуальные, творческие, спортивные и оздоровительные мероприятия.Центры московского долголетия набирают популярность. В 2022 году клубные пространства – это рекордный показатель в истории проекта. В прошлом году в столице появилось 50 центров.Клубы московского долголетия предназначены для москвичей старше 55 лет. Найти занятия по душе сможет каждый посетитель.Власти Москвы поставили цель, чтобы центр долголетия был практически в каждом районе. Сегодня их уже 71. В каждом из них действуют десятки клубов по интересам.В центрах обустроены творческие мастерские, медиагостинные, тренажерные залы и кулинарные студии. Для посетителей регулярно проводятся тематические конкурсы и концерты.Свыше 200 тысяч москвичей старшего возраста принимают активное участие в проекте. Для них действует более 12 тысяч групп по десяткам направлениям.Столица наращивает расходы на реализацию проекта. В 2023 году на эти цели 3,9 миллиарда рублей. Занятия в рамках программы останутся бесплатными.Мэр столицы Сергей Собянин в марте 2023 года о старте проекта "Серебряное наставничество". Горожане старшего возраста станут наставниками оставшихся без попечения детей.В основе проекта лежат общие увлечения. Члены клубов долголетия будут проводить время с детьми: вместе посещать мастер-классы, обсуждать профессии и делать домашние задания.Взрослые участники проекта проходят подготовку. Специалисты городских центров содействия семейному воспитанию консультируют, как лучше общаться с детьми-сиротами.