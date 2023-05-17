В Киржаче уголовное дело о смертельном ДТП направлено в суд. По версии следствия, как сообщает...

В Киржаче уголовное дело о смертельном ДТП направлено в суд.По версии следствия, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 9 марта (2023 года) мужчина двигался на «Мерседесе» по автодороге «Бетонка-Черново» (Киржачский район, Владимирская область) в сторону деревни Аленино.На 4-м километре автотрассы водитель решил обогнать «Рено». Мужчина выехал на полосу встречного движения, не убедившись, что она свободна. И в результате произошло столкновение с «Фордом фокус».От удара машину потерпевших отбросило на полосу встречного движения. Там произошло повторное столкновение уже с автомобилем «Рено».В результате ДТП пассажиры «Форда» скончались на месте происшествия.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Киржачский районный суд.Житель Московской области обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).Фото: pxfuel.com