Мужчине грозит реальный срок.

В Киржачском районе осудят виновника ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.По версии следствия, что 9 марта водитель «Мерседеса» ехал по трассе «Бетонка-Черново» в сторону деревни Аленино. Автомобилист решил обогнать «Рено». Не рассчитав манёвр, он врезался в «Форд Фокус», который ехал по встречке. От удара «Форд» отбросило под колёса «Рено», с которым произошло второе столкновение.В результате автокатастрофы два пассажира «Фокуса» погибли на месте происшествия. Уголовное дело рассмотрит Киржачский районный суд.