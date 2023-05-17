Решение приняла Инспекция госохраны объектов культурного наследия.

В Коврове здание гимназии признали памятником архитектуры. Решение приняла Инспекция госохраны объектов культурного наследия.Училище построено в 1914 году. В нём семилетний срок обучения проходили дети торгово-промышленного сословия. В Первую мировую здание отдали под госпиталь. После революции заведение перепрофилировали под школу. В советские времена постройку ещё несколько раз реорганизовывали. С начала 90-х в ней расположена гимназия имени Барсукова.