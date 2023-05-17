Площадь медицинского объекта составит около 5,3 тысячи квадратных метров.

Площадь медицинского объекта составит около 5,3 тысячи квадратных метров.Стоматологическая поликлиника появится на улице Новогиреевская. Об этом сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.По ее словам, медицинское учреждение построят за счет столичного бюджета. Проект войдет в перечень Адресной инвестиционной программы Москвы.Пятова отметила, что для возведения поликлиники выделят участок площадью 0,29 гектара. Жители расположенных поблизости кварталов Перова получат медицинский сервис в шаговой доступности, подчеркнула она.Также одобрен капитальный ремонт стоматологического комплекса в районе Левобережный на севере Москвы. Инвестор реконструирует комплекс и увеличит его площадь до двух тысяч квадратных метров.Пятова сообщила, что в подземной части разместится зуботехническая лаборатория. Помещения для стоматологических услуг расположатся на первом этаже, на втором будет школа зубных техников и офисные помещения, сообщает на сайте столичного Стройкомплекса.В Москве продолжается масштабная . В нее включили 200 зданий, некоторые из которых были построены около полувека назад и ранее.На текущий момент программа выполнена на 40%: отремонтировано 39 взрослых, 38 детских и три детско-взрослых поликлиники общей площадью 270 тысяч квадратных метров. Они находятся в 62 районах столицы.Обновленные поликлиники удобны для врачей и пациентов. Для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний оборудуют отдельный вход. Навигация в реконструированных поликлиниках удобна и позволяет избежать возникновения очередей.Для медиков доступны комнаты отдыха, где можно перекусить и обсудить рабочие вопросы. Пациенты ожидают приема специалиста в комфортных условиях с мягкими диванами, телевизорами, кондиционерами и кулерами с питьевой водой.Для обновленных поликлиник закупают новейшее оборудование: аппараты УЗИ и рентгена, маммографы. В головных отделениях устанавливают магнитно-резонансные и компьютерные томографы, аппараты для контроля состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другую медицинскую технику.