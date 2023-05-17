В Юрьев-Польском районе вынесли приговор 29-летнему убийце собственного дедушки. Как показало следствие, родственники вместе находились в селе Красном. Между ними произошел конфликт. Как

В Юрьев-Польском районе вынесли приговор 29-летнему убийце собственного дедушки. Как показало следствие, родственники вместе находились в селе Красном. Между ними произошел конфликт. Как сообщили в прокуратуре, подсудимый ударил пенсионера в голову кулаком, дед упал на пол. На этом внук не остановился, он схватил топор и нанес удар лезвием по голове. Пожилой мужчина получил открытую черепно-мозговую