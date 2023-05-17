Приговор может быть обжалован.

В Юрьев-Польском внук получил 9,5 лет тюрьмы за убийство деда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.В начале сентября прошлого года между мужчиной и его 85-летним дедом произошла ссора. Внук ударил пенсионера по лицу кулаком, а затем взял топор и добил жертву ударом лезвия в голову.Свою вину душегуб так и не признал. Он утверждал, что дед умер от старости, а топор в голову погибшего он всадил уже когда тот уже не подавал признаков жизни.Прокурор с лёгкостью доказал, что версия обвиняемого - враньё. Следующие 9,5 лет житель Юрьев-Польского просидит в колонии особого режима. Приговор может быть обжалован.