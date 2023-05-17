Александр Цой прокомментировал закрытие заведения на 90 дней.

Владелец «Евразия» назвал заказным об антисанитарии в его ресторане. Александр Цой закрытие заведения на 90 дней.Напомним, что на днях Роспотребнадзор объявил о приостановлении работы заведения из-за роллов с кишечной палочкой. В ресторан нагрянула проверка, которая обнаружила массовые нарушения.«В заведении не проводили бракераж заготовок, уборочный инвентарь хранился на кухне, а ножи и разделочные доски не стерилизовались. В еде и на смывах обнаружены бактерии кишечной палочки», — в ведомстве.Решение может быть обжаловано в суде.