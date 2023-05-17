Цель акции - военно-патриотическое воспитание молодёжи, а также повышение престижа службы в ВС РФ.

Во Владимире 500 школьников приняли участие в акции «День призывника». Об этом рассказали в горадминистрации.Площадками для проведения мероприятия стали стадионы школ №№ 2, 36 и 37. Старшеклассников научили оказывать первую помощь, продемонстрировали им азы стрельбы, химзащиты, инженерной подготовки и других дисциплин.Цель акции - военно-патриотическое воспитание молодёжи, а также повышение престижа службы в ВС РФ.