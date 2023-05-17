Во Владимире суд вынес решение по уголовному делу о взятке. Установлено, что бывший невролог городской больницы №4 помог призывнику с отсрочкой от армии за 70 тысяч рублей. Врач сделал

Во Владимире суд вынес решение по уголовному делу о взятке. Установлено, что бывший невролог городской больницы №4 помог призывнику с отсрочкой от армии за 70 тысяч рублей. Врач сделал документы о лечении пациента в Москве, используя поддельную печать. На основании фейковой выписки, невролог составил заключение о состоянии здоровья, в котором была указана болезнь, дающая право