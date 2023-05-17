Перед наступлением летнего сезона развлекательное оборудование проверили на исправность и безопасность. Как пояснили в мэрии, техническое освидетельствование аттракционов проводят

Перед наступлением летнего сезона развлекательное оборудование проверили на исправность и безопасность. Как пояснили в мэрии, техническое освидетельствование аттракционов проводят ежегодно. По итогам осмотра, все аттракционы оказались в исправном состоянии. Хозяевам выдали разрешения на эксплуатацию. Чтобы жители могли удостовериться в безопасности аттракциона, перед входом обязательно должен висеть регистрационный знак. Также в мэрии анонсировали появление новых аттракционов